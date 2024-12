Zu einem Schwelbrand ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr in einer Praxis in der Eisenbahnstraße gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Aus einem Fenster sei schwarzer Rauch ausgetreten. Die herbeigerufene Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt in die Praxis verschaffen, heißt es weiter. Verantwortlich für die Rauchentwicklung war ein Schwelbrand in einem Stromverteilerkasten. Der Schwelbrand konnte rasch gelöscht werden. Durch den Rauch sei die Praxis verrußt worden. Brandursächlich könnte ein technischer Defekt an dem Verteilerkasten gewesen sein. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren auch ein Elektriker sowie Mitarbeiter von Energieversorgungsunternehmen und das technische Hilfswerk vor Ort. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Angaben.