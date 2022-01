Schliengen Segensaufkleber statt Kreideanschrift

Die Sternsinger sind am Feiertag, 6. Januar, 10.30 Uhr, in Bad Bellingen präsent, wo sie im Rahmen des Dreikönigsgottesdienstes die Sternsingeraktion vorstellen werden. Dort gibt es ab 6. Januar auch einen Sternsinger-Aktionstisch mit Sternsinger-„to go“-Tütchen zum Mitnehmen. Diese enthalten jeweils einen gesegneten Türaufkleber mit Informationsmaterial und Überweisungsträger.

In Schliengen findet am 6. Januar, 10.30 Uhr, im Rahmen der Wortgottesfeier die Rückkehr der Sternsinger statt. Im Anschluss bieten die Sternsinger im Pfarrhof St. Leodegar Schliengen von 11.30 bis 13 Uhr die Sternsinger-„to go“-Tütchen zum Mitnehmen an. Weitere Tütchen sowie Segensaufkleber für die Türen stehen danach auch in den Kirchen in Schliengen und Bad Bellingen bereit. Die Spendentütchen können auch im Pfarrbüro in Schliengen, Freiburger Straße 4, eingeworfen werden (mit Anschrift versehen falls eine Spendenbescheinigung gewünscht wird).

Die Seelsorgeeinheit hofft, „dass es zukünftig wieder möglich sein wird, traditionelles Dreikönigssingen durchzuführen“.