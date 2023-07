Schliengen Seit 40 Jahren auf Tournee

Zum Inhalt

Constanze Gabelmann (Sonja Müller) versteckt sich nach einem Einbruch im Nachbarhaus. Sie wird prompt vom Hausherr Alexander von Bülow (Michael Schmidt) und dessen Diener Gustav (Thomas Hofer) entdeckt und zur Rede gestellt. Gleich am nächsten morgen steht Kommissar Weber (Thomas Schmidt mit seinem Bühnendebüt) mit einigen Fragen vor der Tür. Als dann Constanze unerwartet wieder auftacht und auch noch Alex Verlobte Ellen Weinsberg (Theresa Michel) dazu kommt, hängt der Haussegen erst mal schief. Weil Constanze die Beute bei Alexander lässt und Besserung gelobt, mischt sich auch ihr Bruder Maximilian (Willi Michel) ein, um damit sein „Eigentum“ zu sichern und die Pläne seiner Schwester zu boykottieren. Auch Alexanders Mutter Frau von Bülow (Marianne Fischer) kommt, um nach dem Rechten zu schauen und mischt sich zu allem Überfluss in des Liebesleben ihres Sohns ein.

Unterstützung erhalten die sieben Darsteller von Edeltraud Unger und Jessica Johnson, die sich um das Soufflieren, die Technik und die Maske kümmern.

Aufführungen

Termine:

Montag, 24. Juli, Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen; Donnerstag, 27. Juli, Markgräfler Museum in Müllheim; Freitag, 28. Juli, Gasthaus „Hirschen“ in Haltingen (Ausweichtermin Samstag, 29. Juli), Mittwoch, 2., und Donnerstag, 3. August, Gasthaus „Hirschen“ in Schillighof Weitenau; Sonntag, 6. August, Dorffest auf dem Rathausplatz in Obereggenen; Mittwoch, 9. August, Weingut Brenneisen in Egringen; Donnerstag, 10. August, Weingut Büchin in Schliengen sowie Freitag, 11. August, Weingut Keller in Vögisheim. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Eintritt:

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro Bewirtung:

Für Bewirtung sorgen die jeweiligen Partner vor Ort.