Für seine Treue zum Handwerk und Unternehmen wurde der Schliengener mit den Ehrenurkunden der Handwerkskammer ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung. Laubis begann im September 1979 seine Ausbildung zum Elektrogerätemechaniker bei der Firma. Er arbeitete lange in der Werkstatt, ehe er in die Dienstleistung für Industriekunden wechselte. Das Unternehmen lobt seine hohe Fachkompetenz, Flexibilität sowie sein Wissen über Mechanik und Elektrotechnik. Es hieß: „Eine Mischung, die heute eher selten ist.“