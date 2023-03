Unter dem Motto „Power for girls“ nahmen die Mädchen der achten Klassen der Schliengener Hebelschule an einem Selbstverteidigungskurs teil, der sich speziell an junge Frauen richtet. Für die Durchführung dieses Präventionsprojekts konnte Markus Beer, der im Bereich Einsatztraining bei der Polizei tätig ist, gewonnen werden. Neben wichtigen theoretischen Grundlagen zum Thema Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen gab es auch einige praktische Trainingsstunden. Dort wurden wirkungsvolle Techniken zur Selbstverteidigung eingeübt. Trotz dieser nicht immer einfachen Thematik hatten die Mädchen viel Spaß beim Trainieren und konnten die Techniken in der letzten Stunde sehr gut beim Rollenspiel mit Markus Beer im Schutzanzug anwenden. Möglich wurde das Projekt an der Gemeinschaftsschule durch die finanzielle Unterstützung der AOK.