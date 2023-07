Schliengen Sicherheit macht Schule

Der SSD erhöht nicht nur die Sicherheit an der Schule, er fördert auch die Sozialkompetenz der Schüler. Schulsanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und im ganz normalen Schulalltag für Sicherheit und helfen ihren Mitschüler in Notfällen. Sie sind fit in Erster Hilfe (EH), wissen, wie man einen Verband anlegt und die stabile Seitenlage ausführt.

Insgesamt sind an der Hebelschule in Schliengen zunächst 15 Siebtklässler zu Schulsanitätern ausgebildet worden. Das nötige Know-how für ihre verantwortungsvolle Arbeit wurde ihnen gleich zu Beginn des Schuljahrs von Tobias Joos vermittelt. Er ist Lehrer an der Hebelschule in Schliengen und EH-Ausbilder.