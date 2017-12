Schliengen Sie wollen mit Vollgas den Aufstieg schaffen

Schliengen. Bereits kurz nach dem letzten Saisonspiel 2017 war die sportliche Leitung der SF Schliengen aktiv und hat die Weichen für die Spielzeit 2018/2019 gestellt. Das komplette Funktionärsteam der ersten Mannschaft hat für die kommende Runde zugesagt und will weiter am Aufbau der jungen SFS-Truppe arbeiten. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Sportfreunde hervor.

Der Verein verfüge mit Alexander Schöpflin über einen jungen Trainer aus den eigenen Reihen, der mit dem Großteil der Truppe nächstes Jahr bereits in die fünfte Saison gehe. Schöpflin hatte die Mannschaft 2014 auf einem Mittelfeldplatz der Kreisliga C übernommen und sie nach dem Aufstieg 2016 „zu einem Spitzenteam der Kreisliga B geformt“, wie es von Vereinsseite heißt. Derzeit überwintert man auf einem Aufstiegsplatz und strebe die nächsthöhere Liga an.

Anfang 2017 konnten die Betreuer Kai Fischer und Stefan Ortstein hinzugewonnen werden, die durch ihr Engagement im ganzen Verein beliebt sind und „als wichtige Säulen in der Mannschaft nicht mehr wegzudenken sind“, so der sportliche Leiter, Gerrit Höveler. Komplettiert wird das Funktionärsteam durch Vereinslegende Toni Wihler, der als Torwarttrainer und Ersatztorwart in Personalunion bereits vor zehn Jahren als Spieler Aufstiege mit den Sportfreunden Schliengen feierte.

In einem Trainingslager nach Fasnacht soll laut Trainer Schöpflin der Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2018 gelegt werden. Hier will man sich fit für den Kampf um die Tabellenspitze machen und Ziele definieren.

Mit einer Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren seien die Sportfreunde gut aufgestellt und könnten am vorhandenen Potenzial feilen. Der sportliche Leiter ist sich sicher, „dass die Sportfreunde für Furore sorgen werden“, und verspricht: „Es wird noch viele Vollgasveranstaltungen in Schliengen geben. Unser Plan sieht noch einiges vor.“

Neben der jungen Mannschaft und dem jungen Funktionärsteam sei man mit Sponsor Paul Schäfer von der Firma „Form, Farbe, Technik“ aus Schliengen ebenfalls gut aufgestellt. „Paul unterstützt uns seit Jahren, es fehlt an nichts“, stellen die Verantwortlichen einstimmig fest.