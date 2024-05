Die Genossen aus Weingarten standen mit ihrem Bus auf der Autobahn im Stau, so begann die Mitgliederversammlung der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim am Freitag mit gut einer Stunde Verspätung. Im Mittelpunkt stand der Jahresabschluss des Geschäftsjahrs 2022/2023, der von den Mitgliedern angenommen wurde, wie Geschäftsführer Michael Falk auf Nachfrage berichtet. Die eigentlich guten Zahlen seien nach dem Brand im vergangenen September fast bedeutungslos, sagt Falk mit Blick auf den Umsatzverlust von etwa 20 Prozent nach einem dreimonatigen Lieferausfall nach dem Brand. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde der Vorstandsvorsitzende Siegfried Ernst mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Darüber hinaus wurden die Mitgliedswinzer über den geplanten Ablauf der Weinlese 2024 informiert. Geplant sei die Anlieferung der Trauben in Schliengen und der anschließende Transport zum Badischen Winzerkeller in Breisach, wo der Wein dann ausgebaut wird. Vorsitzender und Geschäftsführer gingen zudem auf Fragen zur Kooperationsvereinbarung mit der Genossenschaft Markgräfler Winzer aus Efringen-Kirchen ein. Auf Basis der Absichtserklärung und der begonnenen Zusammenarbeit im Vertrieb sollen weitere Gespräche zur Kooperation in weiteren Bereichen geführt werden.