Schliengen Soldaten helfen im Seniorenheim

Den Appell, die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft zu unterstreichen, haben sechs Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade in diesem Jahr zum Anlass genommen, sich in der Schliengener Senioreneinrichtung Haus am Sonnenstück zu engagieren, teilte die Gemeinde mit. Eine besondere Beziehung hatte die bisherige zweite Kompanie der Deutsch-Französischen Brigade zu Schliengen, da die Gemeinde seit mehr als 25 Jahren eine Patenschaft für diese Einheit übernommen hat. Heimleiterin Andrea Rösch- Thoma und Pflegedienstleiterin Maria Stöcks nahmen dieses Angebot zur tatkräftigen Unterstützung gerne an und organisierten einen erlebnisreichen Tag mit vielen besonderen Angeboten für die Bewohner. Auf der Terrasse zum Rebberg hin wurden von den Soldaten Leckereien frisch vom Grill gereicht. Sodann wurde zur Kaffeezeit Livemusik geboten und Heinz Kaufmann vom Seebodenhof war mit seinem Speiseeiswagen präsent. Die Durchführung dieser besonderen Veranstaltung war mit dem damit verbundenen Auf- und Abbau durch die rege Unterstützung der Bundeswehrangehörigen wesentlich leichter zu leisten. Für die Bewohner, deren Angehörige, das gesamte Pflegepersonal und die Soldaten war dies eine gelungene Aktion.