Schliengen: Sortiment an Büchern mit größerer Schrift für Senioren

Das Vorlesen im Seniorenheim in Schliengen ist bereits ein fester Bestandteil im Programm. Zusätzlich wird jetzt den Heimbewohnern regelmäßig im monatlichen Austausch ein Sortiment an seniorengerechten Büchern, beispielsweise mit größerer Schrift, angeboten. Es ist geplant, diesen Service auch auf das Pflegeheim Schloss Rheinweiler auszuweiten.

In Zusammenarbeit mit der Hebelschule wird bereits in den Grundschulen der Gemeinde das Schulprojekt Lesekompass für Grundschulklassen mit großem Erfolg durchgeführt. Mit dem Angebot Bibfit, der Bibliotheksführerschein für alle Kindergartenkinder, sollen die Kleinen frühzeitig mit viel Spaß an das Lesen und Lernen herangeführt werden. Im Vordergrund steht, die Freude am Lesen zu wecken und das Kennenlernen der Bibliothek. Mit der Spende werden 20 neue Sitzkissen und das gesamte Materialpaket angeschafft. Weiterhin wurde es möglich, sechs Bee-Bots-Roboter-Bienen zu kaufen. Der Einsatz ist vielfältig und in verschiedenen Altersgruppen möglich. Damit können die Kinder ohne großen Aufwand spielerisch das Prinzip der Programmierung kennenlernen.