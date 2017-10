Schliengen „Spannendes, ungewöhnliches Dorf“

Von Claudia Bötsch

Der Lieler Ortschaftsrat beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken einer Neufassung der Ortschronik. Mit einem Aufruf an die Bürger, sich bei dem Projekt miteinzubringen, soll das Vorhaben jetzt in Gang gesetzt werden.

Schliengen-Liel. Grundlage für das neue Werk ist das Taschenbuch von Fritz Fischer mit dem Titel „Aus der Geschichte des Dorfes Liel (952 bis 1952)“, das vor 65 Jahren anlässlich der 1000-Jahr-Feier des Ortes erschienen ist und nie fortgeschrieben wurde.

Dorfchronik von 1952 hat Staub angesetzt

Nach 65 Jahren hat es entsprechend an Staub angesetzt. „Das Taschenbuch enthält keine Fotos, ist stellenweise recht knapp gehalten und endet mit sehr sparsamen Informationen aus dem 20. Jahrhundert. Darüber hinaus ist es in heute kaum noch geläufiger Frakturschrift geschrieben“, resümierte Ortschaftsrat Michael Koschmieder. Zur Nazizeit ist in dem Büchlein fast nichts zu finden.

Neufassung soll in Teamarbeit entstehen

Der ehemalige Lehrer und Hobby-Historiker Koschmieder hat den Aufruf an die Bürger zur Mitarbeit an der neuen Dorfchronik verfasst, der unter anderem im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht werden soll. Gesucht werden Leute, die Freude und Interesse an der Lokalgeschichte haben und sich im Team ans Werk machen wollen. Angesprochen sind etwa jene, die zum Beispiel noch alte Fotos besitzen.

Gestaltung des neuen Werks ist noch offen

Wie das neue ortsgeschichtliche Werk über Liel gestaltet wird, soll nicht vorgegeben werden. Ob eher Geschichts- als Geschichtenbuch, ob stärker in der Vergangenheit oder in der Gegenwart verhaftet, das soll eine noch zu formierende Arbeitsgruppe entscheiden. „Dafür braucht es ein Team, das die Ziele setzt und Aufgaben verteilt, dabei arbeitsteilig vorgeht und sich regelmäßig austauscht“, heißt es weiter. Zudem werden auch Interviewer und Zeitzeugen gesucht.

Ein erstes Treffen für Interessierte soll am Freitag, 17. November, 19 Uhr, in der Lieler Schlossgartenhalle stattfinden.

Neben der 65 Jahre alten Dorfchronik gebe es bereits einen guten Bestand an Daten und Fotos, auf die man zurückgreifen könne, machte Koschmieder deutlich. Bereits gut dokumentiert sind die Geschichte des Lieler Schlossbrunnens und der Wegkreuze sowie der Kirche und Kapelle. Verwiesen wurde auch auf die umfangreiche Sammlung von Günter Meyer, der bereits mehrere Dia-Dorfabende in vollbesetzter Halle veranstaltet hat. Der nächste steht übrigens am 26. November um 18 Uhr an.

Sagenumwobenes Lieler „Känzele“

Ortsvorsteherin Melanie Riesterer, die das Thema Ortschronik bereits bei der Haushaltsmittelanmeldung 2015 aufs Tapet gebracht hatte, sowie Ortschaftsrat Koschmieder sehen die Geschichte des größten Schliengener Teilorts als sehr ergiebig an: „Liel ist ein spannender, ungewöhnlicher Ort“, betonte Koschmieder im Gespräch mit unserer Zeitung. Und Riesterer verwies unter anderem auf das „sagenumwobene Känzele“, das zwischen Kirche, Kindergarten, Schule und Halle liegt. Unter dem Hügel, dem „Känzele“, liegen Reste eines alten Wasserschlosses. Die Senke in der Wiese war Teil eines Wassergrabens.

Der Ortschaftsrat hat nun erneut Mittel (1000 Euro) für den neuen Haushalt 2018 angemeldet, um das Projekt „Ortschronik“ voranzutreiben. Mit dem Geld können etwa Fahrkosten zu Archiven und Kosten für Kopien abgedeckt werden.