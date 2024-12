Schliengen: Spatenstich für den Glasfaserausbau

Die Tiefbauarbeiten in Obereggenen werden von der Firma Dreher + Dreher aus Wittlingen durchgeführt. Insgesamt werden in Obereggenen 2,7 Kilometer Trasse verlegt und weitere 1,2 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Lörrach investiert. In Liel wird die Firma Knobel Bau zu Beginn des neuen Jahres mit den Tiefbauarbeiten beginnen. „In Liel werden weitere 2,6 Kilometer Trasse gebaut und damit können bis zu 150 Hausanschlüsse an das Glasfasernetz angeschlossen werden“, berichtete Paul Kempf. Mit der Planung und Bauleitung hat der Zweckverband Breitbandversorgung das Planungsbüro RegioData aus Lörrach beauftragt. Auch bei diesen Projekten wird, neben dem Breitbandausbau, durch den Stromnetzbetreiber Naturenergie die Stromtrasse in Teilen des Ausbaugebiets in die Erde verlegt.