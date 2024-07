Schliengen: Spende für Bürgeln

„Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muss gewissenhaft gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll.“ Dieser Spruch von Albert Schweitzer begleitete sinnbildlich die Einladungskarte, die die Sparkasse Markgräflerland für den offiziellen Festakt im Mai zum Stabwechsel in der Sparkasse Markgräflerland von Ulrich Feuerstein auf Stephan Grether versendet hatte. Feuerstein pflegte und etablierte in seiner fast 25-jährigen Ära eine Kultur in der Sparkasse, die nach innen gelebt wird und nach außen zeigt, was die Sparkasse für die Menschen in der Region ist: verlässlicher Finanzpartner und ein Förderer und Liebhaber der Region und der Menschen, die hier leben, heißt es.