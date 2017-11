Schliengen Spende für Orchester und Pfarrjugend

Nach dem Benefizkonzert des Lions Clubs Schliengen mit dem Verbandsjugendorchester Hochrhein (wir berichteten) wurden jetzt die Schecks übergeben. „Es war, als halle es in der festlichen Kirche St. Leodegar immer noch nach, vom Klang der mächtigen Posaunen, der warmen Hörner, der ausdrucksvollen Klarinetten und Flöten, der durchdringenden Saxophone und Trompeten und vom pointierten Schlagwerk“, heißt es in der Pressemitteilung der „Lions“. Das Konzert habe den vielen Gästen nicht nur sinnlichen Genuss auf höchstem Niveau geboten, die Benefiz-Aktion habe auch den erhofften materiellen Gewinn erbracht. So konnten jetzt an die jungen begabten Musiker für ihre Arbeit und an die Seelsorge-Einheit Schliengen für die Teilnahme der Pfarrjugend an der bevorstehenden Ministrantenwallfahrt nach Rom Schecks über je 1500 Euro übergeben werden. Das nächste Konzert im kommenden Jahr werde bereits vorbereitet, kündigt der Lions-Club an.

Unser Foto zeigt (v.r.): Veit Bürkle, Vize-Präsident des Lions-Clubs Schliengen, Bianca Wagner (Posaune), zweite Vorsitzende des Orchestervorstands, Pfarrer Olaf Winter, Julia Huber (Saxophon), Vorsitzende des Orchestervorstands, und Wolfram Hartig, Vorsitzender des Fördervereins der Schliengener Lions. Foto: Karin Bürkle