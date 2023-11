Die erste Mannschaft der Sportfreunde Schliengen absolviert am Samstag, 2. Dezember, das letzte Heimspiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga. Die Gastgeber empfangen ab 17 Uhr den SV Buch. Parallel hierzu findet die jährliche Weihnachtsveranstaltung „Sportplatz in Flammen“ der Jugendabteilung statt, heißt es in einer Mitteilung. Es werden Grillwürste, Linsensuppe, Waffeln, Stockbrot, Glühwein und Punsch angeboten. Auch der Nikolaus und die Jugendguggemusik Rätzer-Triebele, werden auf einen Überraschungsbesuch vorbeikommen.