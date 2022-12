Schliengen Sprache und Kultur aus erster Hand kennenlernen

Im Oktober war bereits eine kleine Gruppe von fünf Schülern der neunten und zehnten Klasse begleitet durch die Französischlehrerinnen Sina Person und Astrid Kimmich eine Woche lang zu Gast in Bédarrides – einem kleinen Ort nahe bei Avignon, der etwa so groß ist wie Schliengen und ebenfalls in einem Weinbaugebiet liegt.

Die Hebelschüler durften in der Provence von einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm profitieren, das sowohl den Einblick in den französischen Schulunterricht als auch einen Ausflug in die Camargue und ans Mittelmeer beinhaltete, teilt die Schule mit. Untergebracht waren alle in Gastfamilien, mit denen sie auch das Wochenende verbrachten. So konnten die Deutschen tief in die französische Kultur eintauchen und selber erfahren, wie wichtig es für das Erlernen sowie Erleben einer Sprache und Kultur ist.