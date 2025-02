Schliengen: Sternsinger sammeln 11 500 Euro für arme Kinder

So viel wie lange nicht mehr

Die Lieler Sternsinger, knapp 30 Kinder und Jugendliche, waren auch in Nieder- und Obereggenen sowie zu den Aussiedlerhöfen unterwegs. Sie konnten am Ende rund 2700 Euro für die gute Sache verbuchen – so viel wie schon seit Jahren nicht mehr, heißt es in der Mitteilung der Kirche.