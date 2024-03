Der Lieler Storch ist wieder da. Mag sein, dass ihn die vielen Stangen wundern, die eigens angebracht wurden, um ihn vom Nestbau auf einem Strommast abzubringen. Das scheint ihn aber nicht wirklich am Nestbau zu hindern. 2023 hatten Störche erstmals an diesem Standort genistet – und so ein Storch ist offensichtlich ein Gewohnheitstier.