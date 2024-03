Wegen einer „Niesattacke“ ist eine 65-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Gutedelstraße gegen Straßenlaterne gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es wurde niemand verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf zirka 3000 Euro geschätzt.