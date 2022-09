Schliengen Tierischer Segen auch für Pferd des Bürgermeisters

Schliengen-Liel (sih). Viele lieb gewordene Traditionen waren in den vergangenen zwei Coronajahren abgerissen, so auch die Tiersegnung in Liel. Am Sonntagvormittag war es erstmals wieder so weit. Vier Ponys, drei Pferde, zwei Hunde und zwei Meerschweinchen in ihrer Tragekiste kamen samt ihrer Besitzer auf den Kirchenvorplatz.