In diesem Jahr wurden im Kultur- und Bürgerhaus in Denzlingen bei einem feierlichen Anlass Waldemar Schultheiß aus Baden-Baden als bester Weintechnologe und Karl-Magnus Michel aus Vogtsburg am Kaiserstuhl als jahrgangsbester Winzer ausgezeichnet. Klaus Tröndlin überreichte den beiden Preisträgern die Auszeichnungen.

Zugleich nutzte der Schliengener Weinfachmann, der im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag feiern konnte, bei der Abschlussfeier die Gelegenheit, um seine Stiftung vorzustellen. Dabei unterstrich Tröndlin, dass es ihm ein Herzensanliegen sei, mit diesen beiden jährlich zu vergebenden Preisem aus dem Erlös der Stiftung den beruflichen Nachwuchs in der Weinbranche zu fördern. Schließlich war der frühere langjährige WG-Kellermeister, der zudem 30 Jahre erfolgreich ein Weinlabor betrieb, auch 25 Jahre lang Prüfer der IHK-Freiburg und kannte bestens die Situation des weinbaulichen Nachwuchses.