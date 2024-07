Schliengen: Über Barrieren sprechen

Zu den Stationen des Kinder-Lebens-Laufs (KLL) in der Umgebung gehört der Empfang der „Fackel“ am Vortag in der Wohnanlage „Auf der Röte“, von da geht’s zur Werkstatt Müllheim der Christophorus Gemeinschaft und per Velo nach Obereggenen. Tags darauf steigt Mira frühmorgens im Heißluftballon auf und trägt sodann die Fackel weiter zur Helen-Keller-Schule, dort tritt Clown „Pat“ auf. Nächste Station am 17. Juli ist das sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Karl-Rolfus-Schule in Herten.