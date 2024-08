Eine Leserin teilte uns mit, dass der Waldkindergarten in Schliengen wegen Personalmangels geschlossen wäre. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab Schliengens Bürgermeister Christian Renkert Entwarnung. Man habe lediglich die Sommerferien etwas vorgezogen und ein paar Tage eher zugemacht, damit das Personal Überstunden abbauen könne, berichtete er. Die Kinder seien in dieser Zeit auf zwei andere Kindergärten verteilt worden, ergänzte Renkert. Laut Bürgermeister werde sich die Personalsituation durch Neueinstellungen zum 1. Juli und 1. September entspannen. Die neue Kindertagesstätte im ehemaligen Mannhardt-Anwesen an der Eisenbahnstraße werde noch nicht zum neuen Schuljahr in Betrieb gehen, sagte Renkert auf Nachfrage. Man habe die Baumaßnahme in der nächsten Gemeinderatssitzung aufgrund gestiegener Kosten nochmals auf der Tagesordnung, berichtet der Rathauschef.