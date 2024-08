Die Einrichtung von barrierefreien Bushaltestellen in Schliengen schreitet voran. Mit Ausnahme von Obereggenen und Schallsingen gibt es künftig in jedem Ortsteil eine solche Haltestelle. In Niedereggenen und Liel ist der Umbau abgeschlossen, aktuell finden die Bauarbeiten vor der Schliengener Hebelschule statt. Die Haltestelle auf der Ostseite der Schwarzwaldstraße ist schon längere Zeit barrierefrei, jetzt wird die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite umgebaut.