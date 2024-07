Die Einrichtung der barrierefreien Bushaltestellen in Schliengen und den Ortsteilen geht weiter. Die Gemeindeverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es zu Einschränkungen kommen kann und bittet darum, die voraussichtlichen Bauzeiten zu beachten. Los geht es in Liel im Bereich Hofmatten, wo voraussichtlich von Montag, 8. Juli, bis zum 26. Juli gebaut wird. Baubeginn an der Hebelschule ist in den Sommerferien am 29. Juli. Gebaut werden soll voraussichtlich bis 16. August. Die Haltestelle Mauchen/Wiesengrund wird vom 19. August bis 6. September umgebaut und die Haltestelle Liel/Denkmal vom 9. bis 27. September.