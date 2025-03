Schliengen: Unechte Teilortswahl ist in Schliengen passé

Ungültige Stimmzettel

Timo Hemmer, Ortsvorsteher von Niedereggenen, erwähnte, dass es bei der letzten Kommunalwahl allein in Niedereggenen etwa 30 Prozent fehlerhafte Stimmzettel gegeben habe. Bodo Zimmermann (CDU) wusste von pauschal 24 Prozent an ungültigen Stimmen in der Gesamtgemeinde. Er war für die Abschaffung. „Wir sind doch jetzt eine Gemeinde, so viele ungültige Stimmen, das zeigt doch, da stimmt was nicht“, fand er. Zudem, sagte Zimmermann, seien die Ortsteile im Gemeinderat ja durch Ortsvorsteher und Ortschaftsräte vertreten.

Karsten Willmann (Grüne) sah die vorgeschlagene Änderung der Hauptsatzung ebenfalls positiv. „Für die Leute ist das Wahlergebnis dann viel klarer. Das Wahlprozedere wird einfacher und unbürokratischer“, bemerkte er.

Zweifler überzeugt

Einige Räte waren zudem überzeugt, dass sich mehr Kandidaten finden würden, wenn auch klar sei, dass man als Kandidat mit den meisten Stimmen in das Ratsgremium einziehen würde. Letztendlich überzeugten die genannten Argumente die Zweifler im Ratsgremium.