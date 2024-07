Aufgrund Starkregens und einer nahenden Baustelle verringerte am Samstag gegen 22.45 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer kurz vor dem Ortseingang Schliengen seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 82-Jährigen auf. Beide Fahrer hielten auf der B 3 an. Etwa acht Minuten später bemerkte laut Polizei ein 33-jähriger Motorradfahrer die stehenden Fahrzeuge wohl zu spät und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Kleintransporter. Das Motorrad sowie der 33-Jährige wurden nach rechts abgewiesen und kamen in einem Feld zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten befuhren die Bundesstraße 3 von Auggen kommend in Richtung Schliengen.