Schliengen „Unsere Arbeit macht immer Sinn“

Zwei Gotteshäuser, zwei Fördervereine: Für St. Vinzenz in Liel und die Nikolauskapelle in Mauchen machen sich jedes Jahr der „Förderverein für die Lieler Dorfkirche“ und der „Bauförderverein zum Erhalt der St. Nikolauskapelle in Mauchen“ stark.

Von Jutta Schütz

Schliengen. Der Förderverein für die Lieler Dorfkirche wurde im Jahr 2009, der für St. Nikolaus 2013 gegründet. Die Lieler Dorfkirche ist mittlerweile mit ihrem Innenraum samt Altären, Deckengemälde und gereinigten Altarbildern komplett saniert, im vergangenen Vereinsjahr wurde noch ein maroder Dachbalken der Kapelle ausgewechselt. Auch die Elektrik ist auf modernem Stand.

Der Vorsitzende des Vereins, Siegfried Thoma, hält aber fest, dass „Aktivitäten unsererseits immer gefragt sind, denn wir beteiligen uns etwa jedes Jahr mit einem festen Betrag an der Abzahlung des Darlehens, das für die Deckung der Renovierungskosten von rund 300 000 Euro aufgenommen wurde“.

Der Verein beteiligt sich, wenn das Motto zur Kirche passt, regelmäßig mit einer besonderen Aktion oder Ausstellung am „Tag des offenen Denkmals“, der Lieler Günter Meyer veranstaltet zu Gunsten des Vereins seinen „Dorfabend“ mit Diashow. Und dann gibt es noch die Lieler Dorfweihnacht, listet Thoma auf.

Saniert heißt bei einem historischen Gebäude nie, dass es komplett fertig ist. Der Dachbalken in der Lieler Kapelle war so ein Beispiel. Das Auswechseln hat 1500 Euro gekostet – bezahlt wurde dies aus Rücklagen des Vereins. „Es ist einfach die Erfahrung, dass an einem so großen Kirchenbau immer mal wieder etwas instandgesetzt oder auch ausgetauscht werden muss, deshalb wird unsere Arbeit immer Sinn machen“, ist der Vereinsvorsitzende überzeugt, der sich als Veranstaltung mal ein Konzert in der Kirche wünschen würde.

Der Lieler Förderverein für die Dorfkirche war das Vorbild für die Gründung des Mauchener Fördervereins für St. Nikolaus. Das Konzert hat der Mauchener Förderverein jetzt den Lielern voraus.

„Celikatessen“ heißt das Benefizkonzert für die Kapellenrenovierung, das regelmäßig im Sommer stattfindet und auf Initiative des Fördervereinsvorsitzenden Hartmut Sommerhalter zurückgeht.

„Celikatessen“-Konzert für den guten Zweck

Unterstützt wird Sommerhalter vom zweiten Vorsitzenden, dem Schliengener Bürgermeister Werner Bundschuh.

Auch der Chor Pinot Presto singt für den guten Zweck in der Mauchener Kapelle. Tradition ist zudem der Gottesdienst zu St. Nikolaus. In Mauchen ist der Kapelleninnenraum mittlerweile von einem Fachrestaurator ebenfalls neu gestrichen, Ornamente wurden ausgebessert, Heiligenfiguren gereinigt, die Bänke erhielten Sitzauflagen, die Beleuchtung erneuert – alles über einen Kirchenkredit.

Freiwillige aus dem Förderverein und aus dem Dorf haben bereits Teile des Eingangsbereichs von St. Nikolaus neu gepflastert. Die alten Katzenkopfsteine wurden ausgegraben und beim Bauhof gelagert. „Klar ist Kopfsteinpflaster schön, aber gerade alte Menschen mit Rollatoren, konnten diese darauf kaum schieben“, beschreibt Sommerhalter die Ausgangslage.

Gerade bei der Sanierung der Außenanlagen und der Außenseite der Kapelle will sich der Verein weiter beteiligen. Am Gebäudesockel blättert rund um die Kapelle großflächig der Putz ab. „Den Putz wollen wir an diesen Stellen im nächsten Jahr abschlagen und alles trockenlegen, zudem möchten wir den Zugang zur Seitentür ebenfalls ebenerdig herstellen“, informiert Sommerhalter. Geplant ist außerdem ein Diavortrag von Rainer Vom­stein zu „Mauchener Leuten im Zweiten Weltkrieg“.

Beiden Vorsitzenden, Thoma und Sommerhaltung, geht es beim Erhalt der beiden Kirchengebäude nicht nur um Kirchen, sondern auch um Kulturgut.