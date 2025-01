Schliengen: Ursula Dehler gewinnt den Hauptpreis

Die Benefizaktion im Rahmen der Adventskalender-Aktion des Lions Club Schliengen hat auch in diesem Jahr zahlreiche Menschen begeistert – und einer Teilnehmerin besonderes Glück gebracht, heißt es in einer Mitteilung. Ursula Dehler aus Schliengen, die mit ihrem Mann seit Jahren die Adventskalender-Aktion des Clubs unterstützt, erzielte den Hauptgewinn freuen: einen Gutschein im Wert von 3000 Euro für den E-Bike-Shop E-kone in Binzen. Der Gutschein wurde von Bernd Rassmann, Präsident des Lions Club Schliengen, und Mitglied Rolf Folk feierlich vor dem Ladengeschäft an die Gewinnerin übergeben.