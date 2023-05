Schliengen Urteile mit „Menschenverstand und Herz“

Herr Hoffmann, wie wird man Schöffe?

Jede Gemeinde ist gehalten, eine eigene Vorschlagsliste für Schöffen und Jugendschöffen aufzustellen. Dies erfolgt alle fünf Jahre für alle Schöffen-Ämter an den Amts- und Landgerichten in Baden-Württemberg. Dafür habe ich mich 2018 in Schliengen beworben und wurde zum 1. Januar 2019 für eine fünfjährige Amtsperiode als Schöffe am Landgericht Freiburg berufen.