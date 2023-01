Schliengen-Obereggenen. Anfang Februar endet die Winterpause auf Schloss bürgeln. Die erste Sonderführung mit Wolfram Hartig steht am Sonntag, 26. Februar, ab 11 Uhr auf dem Programm. Die zweistündige Führung widmet sich den verborgenen Schätzen wie dem luxuriös mit Marmor aus Carara gestalteten Badezimmer, dem Prälatenzimmer, der uralten Kapelle der Stifterfamilie Kaltenbach, Sichlers Weinkeller oder dem Masson´schen Uhrwerk und Geläut auf dem Dachboden. Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive einem Glas Gutedel. Kartenreservierung unter Tel. 07626/237 oder per E-Mail an direktion @schlossbuergeln.de