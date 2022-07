Schliengen Viele bunte Lampions erstrahlen im Hirschengarten

Auch sonst war nicht alles perfekt: Nachdem die zweite Pommes-Fritteuse den Geist aufgegeben hatte, bildeten sich Schlangen vor der Essensausgabe und der Auftritt von Daniel Kiefer & Marc Mayer mit „Acoustic Blues ’n’ Rock“ musste aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. „Wir haben dann Musik vom Band laufen lassen“, meinte Meyer.

Durch all die Krisen, die derzeit die Welt in Atem halten, werden so manche altgewohnte eingespielte Abläufe durcheinander gebracht – und viele Menschen reagieren darauf mit bemerkenswerter Toleranz und Flexibilität. So war denn auch die Stimmung am Samstagabend bis in die Nacht hinein gesellig und entspannt. „Es haben sich alle gefreut, dass wieder etwas ist“, sagte Meyer dazu.

Gottesdienst am Sonntag

Am Sonntagvormittag ging es in diesem Sinne beim Festgottesdienst unter dem Motto „Freude“ weiter. Pater Norbert Riebartsch legte zu diesem besonderen Anlass eine regenbogenfarbige Stola um und die Guggemusik Schlierbachschränzer musste nach drei Lieder eine Zugabe geben. „Alli hän g’lacht“, erzählte Meyer am Sonntagmittag.

Der Vorsitzende der Riedmatteschlurbi, Chris Zimmermann, war zeitgleich vollauf damit beschäftigt, Braten mit Soße und Spätzle auf immer neue Teller zu verteilen. Die Bilanz der Festveranstalter lässt sich in vier Worte fassen: „Wir sind sehr zufrieden.“