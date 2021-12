Schliengen Vom eigenen Buch zum eigenen Käse

Abgedruckt ist in der neuen Auflage zudem auch ein ganz besonderer Brief: ein im Namen von Prinz Charles persönlich adressiertes Schreiben an Büchin. Warum er den Brief erhalten hat, erfährt der Leser im Buch.

Käse mit Markgräfler Note

Nach seiner Rückkehr hat sich der 28-Jährige aber nicht nur seinem Buchprojekt gewidmet, sondern auch der eigenen Käseproduktion. „Ich habe mich an dem Käse der Farm orientiert, aber nicht versucht, diesen nachzumachen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Herausgekommen ist ein Käse mit eigener Markgräfler Note. Es sei ihm gelungen, einen Weichkäse herzustellen, „den ich mit Wein gewaschen habe. Er erinnert etwas an einen mildwürzigen Camembert“, so Büchin. Dafür hat er Wein vom Mauchener Weingut Lämmlin-Schindler genutzt – dort ist im kommenden Jahr auch eine Präsentation des Buches geplant.

Bio-Käse mit Wein

Für den biologischen Käse verwendet er Bio-Milch und bakterielles Lab. Freunde, Familie und Bekannte haben die Eigenproduktion bereits getestet und waren begeistert. „Der Käse kam sehr gut an, es gab sogar schon Bestellungen“, freut sich Büchin, der damit gar nicht gerechnet hatte. „Aber in großem Stil werde ich den Käse nicht produzieren, das geben meine Küche und Wohnung nicht her“, schmunzelt der 28-Jährige, der seit diesem Jahr an seiner Doktorarbeit in Geschichte arbeitet.

Den Käse soll es allerdings bei der Buchvorstellung im nächsten Frühjahr zu kosten geben. Einen Namen hat er auch schon: Weil Rotwein verwendet wurde, heißt die Eigenkreation „Roter Markgräfler“.

Faszination Käse

Was ihn an der Produktion von Käse besonders fasziniert? „Es ist einfach großartig, wenn man erleben kann, welche Arbeit in einem Lebensmittel steckt“, sagt Büchin. Aus gut elf Litern Milch produziert er knapp 2,5 Kilo Käse – bis der verzehrfertig ist, braucht es allerdings rund vier Wochen Reifezeit.