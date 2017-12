Schliengen Vom Lieler Wasser bis zum Zweiten Weltkrieg

Schliengen-Liel (sih). Im Jahr 1952 endet die vom Chronisten festgehaltene Geschichte Liels. Seitdem ist das Leben weiter gegangen im „Ort, wo viele Weinstöcke stehen“ – dies ist die Bedeutung des aus dem Keltischen stammenden Ortsnamen. Nun soll die Ortschronik fortgeschrieben und neu gefasst werden. Diesem Aufruf des Ortschaftsrats folgten zwölf Bürger beim ersten Treffen in der Schlossgartenhalle.

Auf der Liste derer, die sich an der Arbeit beteiligen wollen, stehen bereits 20 Namen, darunter Orsvorsteherin Melanie Riesterer, Siegfried Thoma, der sich seit Längerem mit der Geschichte der Herren von Baden befasst, Günter Meyer, der seit Jahren bebilderte Ausflüge in Liels Vergangenheit veranstaltet, Bodo Zimmermann, der als Bauunternehmer so manche Überraschung im Lieler Untergrund und an alten Gebäuden fand, Schliengens Hobbyhistoriker Horst Iburg und Michael Koschmieder, der seit 30 Jahren historisch Interessierte durch Basel führt. Auch Horst Brabender, Eigentümer und Bewohner des Lieler Barockschlosses, und seine Tochter Yarvis Buxhoeveden waren gekommen.

Der lange Tisch in der Halle war voller Bücher, die Bezug zu Liel haben, dazu Chroniken von Orten aus der Umgebung und einige Exemplare der seit Jahren vergriffenen Lieler Ortschronik. Dieses 107 Seiten starke Buch veröffentlichte der Historiker Fritz Fischer im Jahr 1952 anlässlich von Liels 1000-Jahrfeier. Allerdings dürfte der Ort deutlich älter sein. Wie Thoma erzählte, verwendeten bereits die Rentierjäger am Kaiserstuhl Lieler Jaspis für ihre Speerspitzen. Laut dem Internetlexikon Wikipedia wurden steinzeitliche Werkzeugfunde bei Munzingen den Jaspis-Vorkommen bei Liel zugeordnet. Daraus wird geschlossen, dass Menschen dort vor etwa 17 000 Jahren dieses Gestein gebrochen haben.

Chronik mit wissenschaftlichem Touch

In der Runde wurde durchweg lebhaft und angeregt diskutiert. Erste Überlegungen gingen dahin, zusätzlich zur neuen Chronik auch Fischers in Frakturschrift gedrucktes Werk neu aufzulegen. „Damit’s die Kinder noch lesen können“, so Zimmermann. Da jedoch Fischer selbst seinerzeit bekannte, sein Werk habe auch Lücken, soll seine Chronik nicht einfach übernommen und fortgeschrieben werden. Iburg wünschte sich eine ernstzunehmende Chronik mit wissenschaftlichem Touch, für die auch Recherchefahrten in Archive im In- und Ausland erforderlich sind. Koschmieder fand es gut, zudem etwas Farbe hineinzubringen, so wie mit dem kleinen Abschnitt Lieler Sagen, die zu Fischers Chronik gehört. „Es ist einiges besonders an Liel“, fand er. So lag das zu Vorderösterreich gehörende Dorf wie eine Insel inmitten des Fürstbistums Basel und der Markgrafschaft Baden-Durlach und verfügte über zwei Kirchen, eine Wasserburg und ein öffentliches Thermalwasser-Bad.

27 Themen vom Lieler Wasser bis zum Zweiten Weltkrieg wurden an diesem Abend aufgelistet.

Weitere Mitarbeiter willkommen

Damit jeder ein Thema auswählen kann, das ihn besonders interessiert oder zu dem er bereits Materialien hat, geht diese Liste an alle, die an der Chronik mitwirken wollen. Weitere Mitarbeiter sind willkommen.

Das nächste Treffen der Interessengemeinschaft Dorfchronik ist am 12. Januar um 19 Uhr in Liels Schlossgartenhalle.