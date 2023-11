Der Musikverein Eggenertal lädt zu seinem Jahreskonzert ein. Dieses findet am Samstag, 2. Dezember, in der Obereggener Blauenhalle statt. Das Jugendorchester Eggenertal (JOE) unter der Leitung von Jennifer Krause spielt zum Auftakt, anschließend unterhält das Hauptorchester, unter der Leitung von Thomas Moritz. Auf dem Programm steht unter anderem Hoch Heidecksburg, Songs von Tina Turner und von Roxette, Musicalmelodien aus „Die Eiskönigin“ sowie ein Italienisches Potpourri. Konzertbeginn ist um 19.45 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Vor und nach dem Stuhlkonzert sowie in der Pause werden die Besucher unter anderem mit Schinkenweckle, Laugenstangen und mehr versorgt. Auch die Weinbar ist geöffnet. Die Karten kosten fünf Euro im Vorverkauf und sieben Euro an der Abendkasse. Vorverkaufstellen sind bei Gerd Zuberer in Obereggenen, bei Kfz Rufer in Niedereggenen, bei Dieter Zimmermann in Liel sowie bei Küchen Karlin in Kandern.