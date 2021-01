Schliengen Von Berlin mit dem LKW nach Schloss Bürgeln

Es handle sich dabei um eine markante Baumart, wie sie vor allem nach großen Völkerschlachten gerade im 19. Jahrhundert in deutschen Landen vielerorts hoffnungsvoll als so genannte „Friedenslinden“ gepflanzt worden sei. So geschehen ebenfalls in Ober- und Nieder­eggenen nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71. Doch die beiden Linden „Z’ Bürglen uf der Höh“, die sich in die Schlossgesamtansicht so beeindruckend einfügen, haben eine ganz andere, für die heutige Bevölkerung eigentlich unbekannte Vergangenheit.

Anton-Josef Martin, der das neue Bürgeln-Buch „Z‘ Bürglen uf der Höh“ herausbrachte und auch dem Eggener-Chronik-Arbeitsteam angehörte, hat während seiner notwendigen Recherchen beim Staatsarchiv Freiburg zufällig aufgrund der dortigen Akte „Bürgeln“ die Details zur Herkunft der beiden besagten heutigen kräftigen Linden vor dem Schloss entdeckt. Martin ist auch Autor der sechsteiligen Serie unserer Zeitung zur Geschichte von Schloss Bürgeln, die im August erschienen ist.