Schliengen Von der Kirsche zum Kirschwasser

In der vierten Generation widmet sich die Familie der Herstellung feiner Brände und Liköre. Vom Baum- und Rebschnitt über die Ernte bis zum Brennen und Abfüllen kümmern sich Bernd, seine Ehefrau „Edelbrandsommelière“ Gabi und die Söhne Niklas und Fabian um alle Schritte, die für edle Brände notwendig sind. Gemäß ihrer Philosophie „Vom Baum bis in die Flasche – alles aus einer Hand“ verwenden sie eigenes Obst und eigene Reben aus dem Eggenertal und Lipburg. „Nur was Gutes können wir in der Brennphase auch veredeln“, sagt Bernd Moritz dazu. Vom Ergebnis künden die Urkunden der „Baden Best Spirits“ Prämierungen. Dem Wunsch der Berichterstatterin, die Herstellung von Kirschwasser zu beschreiben, kommt er nach, stellt jedoch mehrmals fest, man könne kaum sämtliche Details aufführen: „Dann wird es zu kompliziert“. Recht hat er. Rasch wird klar: Brennen ist eine Kunst, die viel Sorgfalt und Erfahrung braucht. Den Anfang macht die Ernte der „Dollenseppler“-Kirschen. Befreit von Blättern und Stielen wird aus dem von Hand verlesenen Obst die vergorene Maische. Diese wird in luftdicht verschlossenen großen Fässern gelagert, nach einer Ruhezeit durch die Edelstahlleitung in den Brennkessel gepumpt und dort mittels Rührwerk gleichmäßig erwärmt. Bei 78 Grad Celsius beginnt die Verdunstung der alkoholhaltigen Flüssigkeit, bald darauf beginnt der Vorlauf zu fließen. Dieser wird entsorgt. Wann aus dem Vorlauf ein edler Brand wird, merkt Moritz am Geruch. Im „Herzstück“ Mittelbrand vereinen sich die Aromen zum feinen Obstbrand. „Ein Brand ist wie ein Blumenstrauß“, sagt er dazu.

Der Nachlauf findet in der Regel in der Medizinproduktion Verwendung, die übrig gebliebene „Schlempe“ wird als Dünger verwendet. Pro Brennvorgang entstehen aus 150 Litern Kirschmaische zehn Liter Kirschwasser. Nach mindestens einem Jahr Lagerung wird es mit Quellwasser auf 42 Volumenprozent verdünnt und in Flaschen abgefüllt. Auch eigene Mirabellen, Birnen, Zwetschgen und Äpfel werden hier gebrannt, Kräuter- und Weinbrand, fassgelagerte Brände, Liköre und mittlerweile auch Gin und Raki – alles im Nebenerwerb. Wacholderbeeren, Anis und Kräuter bezieht die Familie über Apotheken.