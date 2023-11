Schliengen: Von Enten, Mäusen und Ehemännern

Spontaner Beifall

Hier gab es denn auch Spontanbeifall. Egal ob Jung oder Alt – beim Klassiker der Fernsehansagerin, die über das englische „th“ stolpert, kringeln sich die Zuhörer vor Lachen. Dass das Wohnhaus abbrennt und die Ehefrau (Ulla Schabel-Reichmann) im dritten Stock von Flammen eingeschlossen ist, aber die moderne Funktionsweise der Feuerwehrspritze den bereits vor dem Feuer geflohenen Ehemann (Werner Konz) so fasziniert, dass die Hilfesuchende komplett in Vergessenheit gerät, ist an Skurrilität nicht mehr zu überbieten.