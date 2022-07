Schliengen Vorbereitung war nicht leicht

Welche Wege die Absolventen der Gemeinschaftsschule in Schliengen nun gehen, erfuhren Eltern und Lehrer bei der anschließenden Präsentation. So wird beispielweise ein Teil der Schüler nach ihrem Realschulabschluss auf ein weiterführendes Gymnasium oder eine andere weiterführende Schule wechseln. Viele der Haupt- und Realschulabsolventen haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und starten in sozialen und handwerklichen Berufen in der Region ins Berufsleben.

Zahlreiche Preisträger ausgezeichnet

Zum Abschluss konnten die Klassenlehrerteams zahlreiche Preisträger auszeichnen. Claire Huber, Sina Person, Torge Vater und Jan Tjardes, Klassenlehrer der Klassen 9, und Marco Müller, Klassenlehrer der 10. Klasse, verabschiedeten stolz ihre Absolventen. Luna Cammarata wurde mit ihrem Schnitt von 2,0 vom Förderverein mit einem Preis für die besten Leistungen der Klasse 9 bedacht. Als Klassenbeste mit einem Schnitt von 1,3 wurde zudem Hanna-Lotta Rohne aus Klasse 10 bejubelt. Im sozialen Bereich besonders hervorgetan hatte sich in Klasse 9 Anna-Lisa Starck und in Klasse 10 Steven Reinecke. Sie erhielt vom Förderverein der Gemeinschaftsschule den Preis für „Soziales Engagement“. Besondere Anerkennung und einen Preis für ihre persönliche Entwicklung bekam zudem Tatiana Kazantceva überrecht. Im April 2021 zog sie aus Russland nach Deutschland und besuchte dann an der Hebelschule die neunte Klasse. Jetzt hat sie ihren Hauptschulabschluss in der Tasche und macht im kommenden Schuljahr an der Hebelschule in der zehnten Klasse weiter. Nächstes Ziel: Realschulabschluss. Den Preis der Sparkasse Markgräflerland im Gebiet Geisteswissenschaften erhielt der Zehntklässler Jonas Heinemann.

Schliengen: Alisha Basler, Cetrik Berndt, Luna Cammarata, Marlon Engel, Silas Hohmann, Nina Krstevska, Davide Pandiscia, Adrian Szczyglowski, Patrycja Wydeheft, Lena-Marie Zimmermann; Mauchen: Sena Francetic, Hanna Lotta Rohne, Paul Sütterlin, Lilly Mayer; Liel: Madleen Hull; Obereggenen: Tatiana Kazantceva, Lara Oettlin; Bad Bellingen: Sabina Dima; Bamlach: Alina Fräulin, Marlon Mayer; Efringen-Kirchen: Steven Reinecke; Istein: Dana Ables; Kleinkems: Eron Imeri; Maugenhard: Noah Ohme; Blansingen: Jonas Heinemann; Welmlingen: Sophie Fischer; Wintersweiler: Nick Hofmann; Auggen: Jakob Engler, Paul Kössler; Neuenburg am Rhein: Anna Brietenhahn, Gabriele Canale, Jonas Holzreiter, Luke Kistner, Marvin Nier; Steinenstadt: Sophias Brand, Jamil El-Hajj Chehade, Dana Grubert, Jule Imm; Müllheim: Jan Gorgas, Stefan Gafton, Carina Preuß, Paul Porime; Kandern: Eric Lievert; Binzen: Luca Meine; Haltingen: Lilly Rohrschneider; Freiburg: Anna-Lisa Starck.