Schliengen: Vortrag und Exkursion zu „Irlands Erbe am Bodensee“

Den Auftakt bildet der Vortrag „Möge die Straße uns zusammenführen – Irlands Mönche und die Mission in Europa“ am Freitag, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr im Schliengener Pfarrsaal. Die Teilnehmer erfahren etwas über abenteuerliche Mönche, die vom 6. bis 8. Jahrhundert aus Irland aufbrachen, um in Europa zu missionieren. Jonas Büchin lädt dazu ein, den Spuren der Wandermönche zu folgen und deren Erbe an Europa zu entdecken .

Einer dieser Wandermönche, der Heilige Pirmin, gelangte im 8. Jahrhundert in die Bodenseeregion und gründete auf der Insel Reichenau ein Kloster. Viele weitere sollten folgen, und die Reichenau zum kulturellen Zentrum des Frühmittelalters werden. Seit dem Jahr 2000 zählt die Klosterinsel zum Weltkulturerbe. Grund genug, das Erbe Pirmins und die Schätze des Mittelalters vor Ort zu erkunden, heißt es.