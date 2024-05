Die Umleitung führt vom Wanderparkplatz Egerten über den Hexenplatzweg und den Neuen Blauenweg auf den 1165 Meter hohen Blauen. Foto: maps4news/Alexander Anlicker

In beiden Jahren sei eine Vollsperrung der Straße erforderlich, auch um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, erläutert Christian Renkert. Da die Kreisstraße eine Sackgasse ist, gibt es keine Umleitung über klassifizierte Straßen. Als mögliche Umleitungsstrecke kommen nur die Waldwege Neuer Blauenweg und Hexenplatzweg in Frage. Der Hexenplatzweg schließt beim Wanderparkplatz Egerten an die Landesstraße 140 von Badenweiler nach Malsburg-Marzell an. Die Umleitungsstrecke beträgt etwa 3,4 Kilometer, davon liegen 500 Meter des Neuen Blauenwegs auf Schliengener Gemarkung. Für die Nutzung als Umfahrungsstrecke sollen die Waldwege asphaltiert werden. Geplant ist der Einbau einer zehn Zentimete dicken Asphalttragdeckschicht, die auf der vorhandenen Forstmischung hergestellt werden soll. Die Umfahrung war bereits 2023 kurzfristig genutzt worden, als die Straße für geologische Erkundungen tageweise gesperrt wurde.