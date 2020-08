Schliengen Was kommt nach dem Abschluss?

Schliengen (ov). Insgesamt 16 Schüler der neunten Klasse, die mit dem Hauptschulabschluss in der Tasche die Schule verlassen, und 23 Schüler, welche die Realschulabschlussprüfung absolviert haben, gehen nun neue Wege. Wie blicken die Jugendlichen wenige Wochen danach jetzt im Sommer auf ihre Schulzeit zurück und was haben die Absolventen nun vor? Die erfolgreichen Realschülerinnen Anna Ruf, Judith Siehl sowie Selina Meyer berichten.

Anna Ruf aus Müllheim, 16 Jahre: „Die vergangenen Jahre waren eine Zeit, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ich habe an der Hebelschule viele neue Leute kennengelernt. Benjamin Heitz und Maybritt Bazan sind tolle und engagierte Lehrer, die mich, wie viele andere Lehrer, in den vergangenen Jahren begleitet haben. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, uns gut auf unseren Abschluss vorzubereiten. Wir haben sehr viel mit ihnen erlebt. Wir waren am Schluchsee im Naturcamp und wir sind gemeinsam auf Abschlussfahrt gefahren. Wir sind als Klasse in diesen Jahren sehr zusammen gewachsen. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen. Unsere Abschlussfeier war trotz der Umstände sehr schön. Es gab eine Zeugnisübergabe und Rektor Andreas Schlageter hat eine Rede gehalten. Unsere Lehrer haben noch einige nette Worte an uns gerichtete. Die Abschlussfeier soll allerdings nicht das Ende unserer Klassengemeinschaft sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft nicht aus den Augen verlieren werden. Wir werden uns über den Weg laufen oder wir kommen unsere Lehrer mal besuchen. Ich hoffe, dass meine zukünftige Schulzeit am Beruflichen Gymnasium genauso schön wird, wie die an der Hebelschule in Schliengen. Außerdem hoffe ich, dass ich weiterhin so engagierte Lehrer bekomme und dass ich dort neue Freunde kennenlerne.“