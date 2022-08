Schliengen Was vom Bach übrig blieb

Für bestimmte Fischarten wird es ab 25 Grad Wassertemperatur kritisch. Sehr temperatursensibel sind die Äschen und Bachforellen.

Durch die Erwärmung ist weniger Sauerstoff im Wasser gelöst und die Tiere bekommen „schlechter Luft“ oder müssen sogar ersticken, erläutert Claudia Salach vom Fachbereich Landwirtschaft und Naturschutz beim Landratsamt Lörrach. Das habe nicht nur Auswirkungen auf die im Gewässer lebenden Tiere, sondern auch indirekt auf Vögel und Fledermäuse, da Gewässer wichtige Nahrungsquellen für Insektenfresser sind.

Zur Abkühlung nutzen zudem auch nicht im Wasser lebende Insekten das Wasser. Bei starker Erwärmung oder sogar Austrocknung der Gewässer ist auch das nicht möglich und landlebende Insekten, Kleinsäuger und sogar Reptilien tragen gesundheitliche Schäden davon oder vertrocknen sogar, so Salach.

„Das ganze System leidet“

Die aktuelle Situation sei auch eine Folge des Klimawandels, meint Sigrid Meineke im Gespräch mit unserer Zeitung. Die ehemalige Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe war 30 Jahre Naturschutzbeauftragte des Landkreises Lörrach. Das ganze System leide, das eigentlich auf kühles, fließendes Wasser eingestellt sei. Nicht nur die Fische seien in Bedrängnis, sondern auch die Kleinstlebewesen, denen eine elementare Rolle zukomme. „Kleinstlebewesen wie Köcherfliegen, Flohkrebse und Steinfliegenlarven sorgen für die Sauberkeit des Wassers“, macht Meineke deutlich.

Die Situation sei kritisch, vor allem, wenn sich ein solch trockener Sommer wiederhole. „Wenn es noch drei, vier solch trockener Sommer gibt, dann lebt nicht mehr viel im Bach.“

Rückhaltebecken stauen?

„Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll“, so der Lieler Ortsvorsteher. Er hat sich bereits Gedanken gemacht, wie man solche extremen Trockenphasen künftig abmildern könnte. „Ich fände es sinnvoll, mit Blick auf solche Trockenperioden das Rückhaltebecken Kutzmühle vorsorglich etwa zur Hälfte mit Wasser zu stauen – dieses Wasser könnte dann bei Bedarf in den Hohlebach abgelassen werden“, so der Ortsvorsteher.

Viele Fragen und Probleme

Die Rückhaltebecken zu stauen, sieht auch Bürgermeister Christian Renkert als einzige Option, um in diesen Extrem-Trockenphasen zumindest etwas Abhilfe schaffen zu können. Die Verwaltung sei an dem Thema dran, auch fanden bereits Gespräche mit dem Landratsamt statt. Die Sache sei aber nicht einfach. So gelte es, eine Reihe von Fragen und Problemen zu klären, macht der Rathauschef im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Zu eruieren sei unter anderem, wie stark man einstauen könnte, so dass man immer noch sicher sein könnte, bei Starkregen gewappnet zu sein.

Bei Starkregen gewappnet

Grundsätzlich hätten die Genehmigungsbehörden „grünes Licht“ in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei jedoch, dass die Gefahrenabwehr jederzeit gewährleistet ist und das Stauvolumen bei Bedarf in vollem Umfang zur Verfügung steht. „Zumal wir das ganze Jahr mit Starkregenereignissen und Hochwasser rechnen müssen“, betont Renkert. Er verweist auf den Starkregen vor zwei Monaten, als in Wohngebieten in Schliengen mehrere Keller vollgelaufen sind und das Wasser teils im starken Strom die Straße hinablief.

Schnaken und Tigermücke

Ein kleiner Stausee und damit ein stehendes Gewässer birgt zudem das Risiko einer Schnakenplage. Besondere Vorsicht gelte zudem wegen der gefährlichen Tigermücke, die verschiedene, vor allem aus den Tropen bekannte Krankheitserreger übertragen kann. Hier müsse man verschiedene Szenarien ausloten. Eventuell ließe sich das Problem mit natürlichen Fressfeinden in den Griff bekommen, meint Renkert.

Als Reservoir bei Bränden

Ein gestautes Becken wäre auch sinnvoll mit Blick auf mögliche Brände, ergänzt der Bürgermeister – gerade bei der aktuell stark erhöhten Waldbrandgefahr.

Renkert kann sich nicht erinnern, den Hohlebach einmal in einem „so verheerenden Zustand“ gesehen zu haben – auch nicht im Hitzesommer 2003.

Was die Fische angeht, habe er sich jüngst mit einem Fischpächter im Hohlebachtal unterhalten. Dieser habe ihm berichtet, dass der Hohlebach vom letzten Hochwasser „ziemlich ausgeräumt“ gewesen sei. Viele Fische seien damals mitgeschwemmt worden.