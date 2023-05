Schliengen Wegen zehn Minuten zu spät zur Schule

Auch Grundschüler zu spät

Eine andere Mutter habe sich auf den Aufruf gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Kind nicht mehr rechtzeitig zur Grundschule in Liel komme. „Die Grundschulkinder, die mit Fahrt 503 ab Schallsingen nach Niedereggenen oder Liel fahren, werden in diesem Zeitraum etwas verspätet zum Unterricht kommen. Dies lässt sich leider nicht ändern“, ist auch auf der Homepage der Hebelschule zu lesen.

Biegs Sohn hat Glück, eine Pendlerin aus Schallsingen, die in Freiburg arbeitet, ist vom Bus wieder aufs Auto umgestiegen und nimmt ihn zum Müllheimer Bahnhof mit. Außerdem macht er jetzt den Führerschein (A1), sagt Bieg und meint, in Sachen ÖPNV habe sich in den vergangenen 40 Jahren nichts verbessert. Als Schülerin habe sie selbst den Bus um 6.35 Uhr nach Müllheim genutzt und habe dann an der Schule eine Dreiviertelstunde bis zum Schulbeginn warten müssen. „Mit 16 habe ich dann den 80er-Führerschein gemacht“, erzählt sie.

Keine andere Möglichkeit

„Wir haben das Optimum rausgeholt“, fasst Mathias Heck die aktuelle Situation zusammen. 20 Busse hat er zur Verfügung, um nicht nur das Eggenertal zu bedienen sondern auch das Kandertal und die Region bis hoch nach Sulzburg und Heitersheim. Auch die Reservefahrzeuge sind schon im Einsatz. „Im Moment ist es schwierig. Wir hoffen, dass wir durchkommen“, antwortet Heck auf die Frage, was passiert, wenn ein Fahrzeug ausfallen würde.

Die Verspätung zur ersten Stunde der Grundschule in Liel sei mit der Schule abgeklärt, berichtet Heck. Auch die Verspätung zur zweiten Stunde der Schliengener Schule kann er erklären. „Es ist kein zusätzlicher Bus frei.“ So muss also der Bus, der die Kinder pünktlich zur ersten Stunde in die Schule bringt, erst wieder zurück. Vorher hat das gereicht, mit dem jetzigen Umweg nicht mehr. „Der Bus kann nicht fliegen“, sagt Heck. Auch muss bedacht werden, dass nicht jeder Bus überall fahren kann, weswegen einige Umleitungsstrecken mit Gelenkbussen, die im Einsatz sind, weil später viele Leute zusteigen, nicht befahrbar sind.

Heck ist klar, dass einiges nicht ganz so schön ist. Er weist aber darauf hin, dass so eine Vollsperrung während der Schulzeit zum ersten Mal in den 40 Jahren besteht, in denen seine Busse die Strecke fahren. Sonst passiere so etwas in den Schulferien oder die Strecken waren teilweise befahrbar.