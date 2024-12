Schliengen: Weihnachten im Schlosspark

Im Park des weihnachtlich geschmückten Wasserschlosses bieten am 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr örtliche Vereine, Gruppen, Schüler, Gewerbetreibende und Privatpersonen ein vielfältiges Angebot von Weihnachtsbasteleien und Kerzen über Handarbeiten bis hin zu Bauernbrot, Weihnachtsgebäck, Marmelade und anderen kulinarischen Köstlichkeiten an. Neben Kaffee und Kuchen im Schlosskeller gibt es vielerlei gebackene und gebratene Leckerbissen. Bei winterlichen Temperaturen können sich die Besucher an Glühwein, Kinderpunsch, Bier, Wein und Sekt wärmen.