Der für Heiligabend geplante Gottesdienst im Fackelschein auf dem Sportplatz am Niedereggener „Weihergärtle“ musste wegen der Corona-Bestimmungen ausfallen. Die dafür kunstvoll gefertigten großformatigen Weihnachtsfenster an der Westfront des Sport- und Veranstaltungssaals zogen seit Heiligabend dennoch allabendlich viele Schaulustige an. Das große Bildnis mit Maria und Joseph an der Krippe mit Esel und Kuh schuf in zweiwöchiger Arbeit die pensionierte Kunstpädagogin und Studiendirektorin Herma Nitsche aus Niedereggenen. Das Krippenbild mit Maria und Joseph samt Krippe in Dunkel gestalteten Kindergärtnerinnen. Auch sonstige kleinere Motive an der Westfront der Halle wurden von Erzieherinnen geschaffen. Fotos: zVg