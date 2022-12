Schliengen Weihnachtsbaum geht auf Reisen

Frage: Wie kamen Sie überhaupt zum Schreiben?

Ich war von klein auf eine Leseratte und Deutsch war mein Lieblingsfach. Da lag irgendwann der Gedanke nahe, selber zu schreiben. Und es war einfach schön, mal ohne Rücksicht auf redaktionelle Vorgaben drauf los schreiben zu können – wobei die Zeitungsarbeit hierfür auf jeden Fall eine gute Schule ist.

Frage: Ist es Ihr erstes Buch?

Ja. Weil ich keine Ahnung habe, wie es ankommt, habe ich für den Verkauf erst mal 25 Stück bei Book on Demand bestellt. Wenn es gefällt, kann ich jederzeit nachbestellen, bei Bedarf auch eine ISBN-Nummer anfordern und im Advent 2023 weitere Lesungen geben.

Frage: Wovon handelt die Geschichte in ihrem Kinderbuch?

Der kleine Tannenbaum Waldemar lebt mit seiner Familie im Kanderner Wald. Dort erzählt ihm das Wildschwein Gustav Grunz von Weihnachten. Ab dann möchte Waldemar dieses Fest selbst einmal erleben. Eines Tages gräbt ihn der Förster aus, pflanzt ihn in einen Kübel und bringt ihn zur Kanderner Weihnachtsstraße. Von dort geht Waldemars Reise los zu noch mehr Weihnachtsmärkten. Was der kleine Baum dabei erlebt, was er über Weihnachten und die Bräuche der Menschen erfährt und ob er wirklich einmal ein richtiger Weihnachtsbaum wird – davon erzählt diese Geschichte.

Frage: An welche Altersklasse richtet sich das Buch?

Für Kinder im Alter von etwa fünf bis acht Jahren. Für kleinere Kinder ist der Text noch zu schwierig.

Frage: Haben Sie schon eine Fortsetzung oder ein weiteres Buch in Arbeit?

Als mein Sohn klein war, habe ich für ihn ziemlich abenteuerliche Wichtelgeschichten geschrieben. Die haben auch anderen Kindern gefallen und die möchte ich gern veröffentlichen, aber zuerst müsste ich viele Bilder dazu malen. Das braucht Zeit, zumal ich beim Malen ziemlich aus der Übung bin. Und seit Jahren geistert mir ein Buch über einen freundlichen Schlossgeist durch den Kopf. Dazu habe ich schon etliches recherchiert und Ideen gesammelt – aber geschrieben muss es werden.

„Waldemar der Weihnachtsbaum“, 22 Seiten mit vier Illustrationen der Autorin. Das Buch kostet 12,99 Euro, erhältlich im Anschluss an die Lesungen und direkt bei der Autorin, Kontakt per E-Mail an hartenstein11@aol.com

ist 59 Jahre alt, verheiratet, wohnt in Liel, hat einen erwachsenen Sohn und ist seit 25 Jahren als Freie Journalistin für Lokalzeitungen in der Region unterwegs.