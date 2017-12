Schliengen Weihnachtsfeier in heimeliger Atmosphäre

Schliengen (hs). Die von der Gemeinde arrangierte Senioren-Weihnachtsfeier im Bürger- und Gästehaus in Schliengen war gut besucht und fand durch ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm großen Anklang bei den geladenen Gästen der älteren Generation.

Bei vorweihnachtlicher Saal- und Bühnendekoration verstand es das Freiburger Senioren-Salon-Orchester unter der bewährten Leitung von Gottfried Schrägle einmal mehr, sich mit einem vielseitigen Klangangebot in die Gunst der Gemeindesenioren zu spielen. Dabei wurden unvergessene Melodien des einstigen Walzer-Königs Johann Strauß zu Gehör gebracht.

In seiner Ansprache wies Bürgermeister Werner Bundschuh neben Themen aus der Gemeinde auch auf die derzeit schwierige politische Stimmungslage in Deutschland hin. Ein echter Demokratiebetrieb sei eben keine Wohltätigkeitsveranstaltung und einfach wegducken löse die teils enormen Probleme leider auch nicht, befand der Rathauschef. Die Sicherung des sozialen Friedens in der eigenen Gemeinde sei ebenso ein unverzichtbar großes Anliegen, das es zu verteidigen gelte. Doch andererseits seien Bürgerneuzugänge in der Gemeinde jederzeit willkommen, erklärte Bundschuh.

Ganz still wurde es im Saal, als sich der neue katholische Pfarrer der Schliengener Seelsorgeeinheit, Olaf Winter, vorstellte. Etwas von einer berührenden christlichen Glaubenstiefe war vor allem dann zu spüren, als er die besondere Weihnachtsgeschichte der schwedischen, mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Dichterin Selma Lagerlöf vortrug.

Mit einem Weihnachtslieder-Singen zur orchestralen Begleitung, wobei der Saal beim Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ in Dunkel getaucht wurde, klang die harmonisch verlaufene und gelegentlich durch Wiedersehensfreude bereicherte Veranstaltung aus. Aufmerksame Rathausmitarbeiter und Mitglieder des Gemeinderats sorgten den ganzen Nachmittag über für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Getränken und diversen Genussweinen.