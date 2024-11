Schliengen: Weitere Ladesäulen und Carsharing

Landesmittel beantragen

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur selbst ist einschließlich Netzanschluss kostenlos. Zwei Mobilstationen – eben die am Bahnhof und die am Bürger- und Gästehaus – sind vorgesehen, hier müssen nun Landesmittel beantragt werden, wobei die Förderung bei 75 Prozent liegt. Eine Ankernutzung ist in der Kostenkalkulation nicht inklusive – hier kommt es auch auf die Nutzung durch die Gemeinde an. Die Ausschreibung für den Carsharing-Betrieb soll Anfang 2025 erfolgen. „Ein weiterer Antrag auf Förderung der Infrastruktur ist beim Mobilitätsfonds Basel in Planung. Sollte es da eine Förderzusage geben, könnten sich die Kosten für die Gemeinde weiter verringern“, berichtete Stahl. Insgesamt, so hielt sie fest, seien interkommunale Zusammenschlüsse wie jetzt bei Nemo, eine große Chance, zukünftig Mobilitätsangebote auch in ländlichen Gemeinden umzusetzen.

Förderung ausschöpfen

Eine weitere Frage aus dem Gremium zielte darauf, „was passiert, wenn Bundesmittel gestrichen werden“. Stahl hielt fest, dass die Förderung über das Land läuft. „Der Deckel liegt hier bei 14 000 Euro, das sollte man in der jeweiligen Gemeinde maximal ausschöpfen“, riet sie. Sollte das Ergebnis der Ausschreibung für den Carsharing-Betrieb der Gemeinde bezüglich der zukünftigen Kostenentwicklung nicht behagen , versicherte Stahl, dass „wir Bedenken berücksichtigen werden, aber wir sind ja selbst daran interessiert, dass jeder Standort auch langfristig etwas einbringt“, zeigte sie sich zuversichtlich.