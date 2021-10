Schliengen Wer bezahlt Erschließung?

Schliengen (ads/anl). Der Kreistag stimmte am Mittwoch der Erhöhung des Kostenrahmens auf rund 14,1 Millionen Euro unter dem Vorbehalt zu, die Beschlussvorlage in einem Punkt abzuändern. So sollen anfallende Mehrkosten gegenüber der Gemeinde Schliengen juristisch geltend gemacht werden, da der Landkreis davon ausgegangen sei, bereits ein erschlossenes Grundstück zu erwerben. Die überplanmäßigen Ausgaben für die Erschließung machen nur einen geringen Teil der Mehrkosten aus. Diese betragen laut Beschlussvorlage rund 22 000 Euro.

„Wir sind mit dem Landkreis in Verhandlungen“, erklärte Schliengens Bürgermeister und Kreisrat Christian Renkert auf Nachfrage unserer Zeitung. Mehrere Leitungen für Abwasser, Wasser, Glasfaser und Strom hätten nicht gepasst. Gemeinde und Landkreis werden sich hier die Kosten je nach Aufwand teilen, sagte Renkert, für den dies eigentlich ein ganz normaler Vorgang ist. Dies sei auch beim Abschluss des Kaufvertrags so vereinbart worden. Er habe auch in der vorangegangenen Kreistagssitzung auf diesen Umstand hingewiesen, erklärte Renkert.